Песков анонсировал общение Путина с журналистами

Президент России Владимир Путин 29 мая ответит на вопросы журналистов. Об этом объявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Вся недосказанность должна быть ликвидирована после общения с вами президента Российской Федерации», — сказал он.

До этого Песков заявил, что Путин знает об инциденте с беспилотником в Румынии, который упал на крышу многоквартирного дома, в результате чего пострадали два человека.

29 мая Путин выступил на расширенном заседании Высшего Евразийского экономического совета. Он отметил, что в странах Евразийского экономического союза постепенно формируется полноценное единое экономическое пространство. По словам главы государства, ключевые макроэкономические показатели государств-участников ЕАЭС демонстрируют положительную динамику.

Путин добавил, что круг преференциальных партнеров ЕАЭС продолжает расширяться из года в год.

