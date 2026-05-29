Страны ЕАЭС приняли совместное заявление об ответственном развитии ИИ

Александр Щербак/РИА Новости

Лидеры стран Евразийского экономическиого союза (ЕАЭС) приняли совместное заявление об ответственном развитии искусственного интеллекта. Об этом сообщил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев по итогам саммита в Астане, передает РИА Новости.

«Сегодня наряду с подписанием совместных решений <...> принято совместное заявление об ответственном развитии искусственного интеллекта в Евразийском экономическом союзе», — сказал Токаев.

По его словам, это создает институциональные условия для перехода ЕАЭС на качественно новый этап развития.

Он также выразил надежду, что итоги саммита поспособствуют укреплению экономического потенциала государств союза.

29 мая президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе заседания Высшего Евразийского экономического совета в широком составе заявил, что перед странами Евразийского экономического союза стоит задача не допустить превращения искусственного интеллекта в оружие массового поражения.

Ранее Путин назвал преимущество России в развитии ИИ.

 
