В Кремле сообщили, запрашивала ли Армения встречи с Путиным на саммите ЕАЭС

Ушаков: Армения не запрашивала встречи с Путиным во время саммита ЕАЭС

Армянская сторона не запрашивала отдельной встречи с Владимиром Путиным во время саммита Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в Астане. Об этом журналистам заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков, его цитирует РИА Новости.

«Нет, отдельного обсуждения не планировалось. И запроса тоже не было», — отметил он.

До этого вице-премьер Армении Мгер Григорян на заседании Высшего Евразийского экономического совета (ВЕАЭС) ранее заявил, что Ереван готов продолжать участвовать в работе ЕАЭС и неоднократно подтверждал приверженность к взаимовыгодному сотрудничеству в рамках союза.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в свою очередь подчеркнул, что движение Армении в сторону интеграции с Евросоюзом (ЕС) является ее суверенным правом, однако оно не должно осуществляться за «не за счет финансов ЕАЭС».

5 мая в Ереване прошел первый в истории двусторонний саммит Армения — ЕС. Главным итогом прошедших встреч стала совместная декларация республики и Евросоюза из 44 пунктов, в которой форум был назван «исторической вехой в углублении отношений» между Ереваном и Брюсселем. После этого в Кремле заявили, что Армения пытается «усидеть на двух стульях».

Ранее Путин пожал руку вице-премьеру Армении на церемонии приветствия саммита ВЕАЭС.