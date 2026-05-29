Иран и США согласовали многие вопросы потенциальной ядерной сделки. Об этом сообщает арабский телеканал Al-Arabiya в соцсети X со ссылкой на осведомленные источники.

По данным телеканала, Тегеран дал согласие на международный контроль за своими ядерными объектами. Кроме того, иранская сторона одобрила вывоз обогащенного урана в Китай при условии, что он не будет передан США.

До этого американский лидер заявлял, что Иран должен передать США весь свой обогащенный уран для последующего уничтожения либо ликвидировать его на месте или в другой стране. При этом телеканал Al Hadath со ссылкой на источники сообщал, что Тегеран в рамках сделки с Вашингтоном якобы готов отказаться от обогащенного урана. Российский лидер Владимир Путин предлагал вывезти его в Россию.

Однако глава комитета парламента страны по национальной безопасности и внешней политике Эбрахим Азизи сказал, что у Тегерана нет планов по вывозу обогащенного урана за пределы страны. Он подчеркнул, что Исламская Республика не намерена передавать уран ни третьим государствам, ни посредникам.

Ранее президент США рассказал, какая сделка с Ираном его устроит.