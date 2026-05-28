В Кремле ответили на вопрос о послании Путина Трампу

Ушаков: никакого послания Трампу в связи с ударами по Киеву не передавалось
Российская Федерация не передавала никакого послания от президента РФ Владимира Путина американскому лидеру Дональду Трампу по теме ударов по военным объектам в Киеве. Об этом на брифинге заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков, его цитирует РИА Новости.

«Нет, никакого послания не передавалось», — уточнил он.

25 мая МИД РФ сообщил, что российская армия начнет систематически атаковать военные объекты и центры принятия решений в Киеве в ответ на удар ВСУ по колледжу в Старобельске. В связи с этим ведомство призвало иностранцев, в том числе дипломатических работников, находящихся в украинской столице, как можно скорее покинуть город, а местных жителей — не приближаться к объектам военной и административной инфраструктуры.

Отдельно глава МИД РФ Сергей Лавров уведомил госсекретаря США Марко Рубио о подготовке ударов по объектам ВСУ в Киеве. Американский чиновник после этого заявил, что российская сторона сообщила «во все посольства, что в Киеве будет очень опасно».

Ранее Песков заявил, что не все воспринимают всерьез заявления РФ об ударах по центрам в Киеве.

 
