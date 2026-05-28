Ушаков рассказал, что РФ передала США рекомендации покинуть Киев

Помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что Россия по соответствующим каналам передала США рекомендации покинуть Киев в связи с ударами по центрам принятия решений. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы сделали заявление на этот счет, и американцам передана по соответствующим каналам наша рекомендация», — отметил Ушаков.

Он добавил, что РФ не получила какого-либо ответа от американской стороны.

26 мая посол Евросоюза на территории Украины Катарина Матернова сообщила, что дипломаты из стран Евросоюза не покинут Киев после призыва российского МИД сделать это.

25 мая МИД России заявил, что ВС РФ собираются нанести удары по центрам принятия решений на Украине в качестве ответа на удар ВСУ по учебному корпусу и общежитию колледжа в Старобельске в ЛНР, в результате которого 65 студентов пострадали, а 21 учащийся не выжил. Также российский МИД рекомендовал иностранным гражданам, включая персонал дипломатических миссий и представительств международных организаций покинуть Киев.

Также глава МИД России Сергей Лавров уведомил госсекретаря США Марко Рубио о подготовке ударов по объектам ВСУ в Киеве.

Ранее в Германии обеспокоились заявлением МИД РФ об ударах по Украине.

 
