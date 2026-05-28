Песков отреагировал на идею спустить флаг Армении на саммите ЕАЭС

Идея спустить флаг Армении на саммите Евразийского экономического союза (ЕАЭС) — это глупость. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, его слова приводит РИА Новости.

«Это самое глупое заявление, которое я слышал от журналистов», — сказал представитель Кремля.

27 мая Песков не согласился с утверждениями, будто тема членства Армении в ЕАЭС используется Россией в связи с выборами в этой стране.

Он говорил, что никто не может уговаривать Армению не выходить из ЕАЭС, однако необходимы пояснения со стороны Еревана. Журналисты спросили у него, можно ли говорить о том, что судьба Армении будет определена на ближайшем саммите ЕАЭС. По мнению Пескова, так нельзя говорить «ни в коем случае», Армения пока остается в Союзе и будет участвовать в его деятельности.

До этого помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что президент Владимир Путин неоднократно говорил о невозможности одновременного членства Армении в Евросоюзе и в Евразийском экономическом союзе.

Ранее Володин сравнил политический курс Армении с Украиной времен Евромайдана.