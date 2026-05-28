Токаев заявил об отсутствии альтернативы сотрудничеству России и Казахстана

Развитие отношений между Российской Федерацией и Республикой Казахстан — святая обязанность действующих и будущих лидеров двух стран, альтернативы этому нет. Об этом заявил казахстанский президент Касым-Жомарт Токаев по прошествии переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным, передает РИА Новости.

Накануне российский лидер прибыл в Казахстан с государственным визитом, который продлится три дня, до 29 мая. 28 мая президенты подписали совместное заявление о семи основах дружбы и добрососедства народов двух стран.

Токаев заявил, что Казахстан ставит развитие сотрудничества с Россией в приоритет и искренне заинтересован в успехе страны.

Путин назвал результативными переговоры с Токаевым, отметив, что они прошли в деловом и конструктивном ключе.

Ранее Токаев заявил, что визит Путина в Казахстан показал изменения в двустороннем сотрудничестве.

 
