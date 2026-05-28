«Изюминкой» визита Путина назвал Токаев передачу РФ четырех тигров Казахстану

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев по итогам встречи в Астане поблагодарил российского лидера Владимира Путина за передачу республике четырех амурских тигров. Об этом сообщает РИА Новости.

Токаев также назвал это событие «изюминкой» государственного визита президента России.

«Выражаю сердечную благодарность вам, уважаемый Владимир Владимирович, за реальную поддержку наших мер по реинтродукции тигров на территории Казахстана», — отметил казахстанский лидер.

Токаев ранее заявил, что визит Путина в Казахстан продемонстрировал качественные изменения в двустороннем сотрудничестве между странами. Он отметил, что на это указывает то, что объем торговли между странами прогнозируется на уровне $30 млрд, и лидерство России по объему инвестиций, вложенных в экономику республики

Накануне президент России Владимир Путин прибыл с государственным визитом в Казахстан. Государственный визит продлится три дня. В программе запланированы неформальный обед Путина с президентом Казахстана Касымом-Жомартом Токаевым, а также российско-казахстанские переговоры на высшем уровне и другие мероприятия.

Ранее Токаев заявил о судьбоносной миссии Путина.

 
