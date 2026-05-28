Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Политика

В центре Астаны появится символ крепких связей России и Казахстана

Путин и Токаев посадят в Астане дуб, как символ крепких связей РФ и Казахстана
Кадр из видео/Telegram-канал «Юнашев LIVE»

Журналист кремлевского пула Александр Юнашев в своем Telegram-канале показал саженец дуба, символизирующий крепкие связи России и Казахстана. Его вместе посадят президенты двух стран Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев.

«Тот самый дуб, который символизирует крепкие связи России и Казахстана. Скоро президенты придут его прикапывать и поливать», — написал Юнашев.

Дерево появится на Аллее вечной дружбы России и Казахстана в центре Астаны.

Президент России прибыл в Казахстан 27 мая по приглашению Токаева. Государственный визит Владимира Путина продлится три дня.

28 мая состоялись переговоры Путина и Токаева, в ходе которых президенты подписали совместное заявление о семи основах дружбы и добрососедства народов двух стран.

На встрече с казахским лидером Путин также отметил, что отношения между двумя странами сейчас находятся на подъеме и вышли на уровень стратегического партнерства. Токаев подтвердил, что между Россией и Казахстаном не существует спорных вопросов — страны сотрудничают во всех сферах.

Ранее Токаев заявил о судьбоносной миссии Путина.

 
Теперь вы знаете
Все не кончено. Как поддержать ребенка, если он не поступил туда, куда хотел
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!