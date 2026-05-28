В центре Астаны появится символ крепких связей России и Казахстана

Путин и Токаев посадят в Астане дуб, как символ крепких связей РФ и Казахстана

Журналист кремлевского пула Александр Юнашев в своем Telegram-канале показал саженец дуба, символизирующий крепкие связи России и Казахстана. Его вместе посадят президенты двух стран Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев.

«Тот самый дуб, который символизирует крепкие связи России и Казахстана. Скоро президенты придут его прикапывать и поливать», — написал Юнашев.

Дерево появится на Аллее вечной дружбы России и Казахстана в центре Астаны.

Президент России прибыл в Казахстан 27 мая по приглашению Токаева. Государственный визит Владимира Путина продлится три дня.

28 мая состоялись переговоры Путина и Токаева, в ходе которых президенты подписали совместное заявление о семи основах дружбы и добрососедства народов двух стран.

На встрече с казахским лидером Путин также отметил, что отношения между двумя странами сейчас находятся на подъеме и вышли на уровень стратегического партнерства. Токаев подтвердил, что между Россией и Казахстаном не существует спорных вопросов — страны сотрудничают во всех сферах.

Ранее Токаев заявил о судьбоносной миссии Путина.