Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Политика

Вице-президент США усомнился в правильности начала войны с Ираном

Вэнс признался, что постоянно задается вопросом, оправдана ли война США с Ираном
Leah Millis/Reuters

Вице-президент США Джей Ди Вэнс интервью телеканалу NBC News заявил, что постоянно задается вопросом, оправдана ли с моральной точки зрения война с Ираном или нет.

По его словам, на протяжении всего конфликта между США и Ираном его образ мыслей формировался под влиянием его веры. Он рассказал о том, как «христианская концепция справедливой войны обязывает лидеров задавать себе очень сложные вопросы о том, оправдана ли война».

«Поэтому я постоянно спрашиваю себя: «Оправдано ли это? Морально ли это? Правильно ли это?» И это действительно накладывает ограничения на политических лидеров, как и должно быть», — сказал Вэнс.

Вице-президент США выразил надежду, что Иран согласится не разрабатывать ядерное оружие в рамках потенциального соглашения.

До этого 25 мая телеканал Al Hadath со ссылкой на источники сообщил, что Иран в рамках урегулирования конфликта с США готов вывезти высокообогащенный уран из страны.

По его данным, Тегеран настаивает на отправке вещества в Китай в качестве условия для дальнейшего продвижения переговоров. Иранская сторона стремится сначала получить соответствующие гарантии от Пекина.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В ответ Тегеран приступил к ударам ракетами и беспилотниками по Израилю, американским базам и нефтяной инфраструктуре на Ближнем Востоке.

Ранее США и Иран договорились по Ормузскому проливу.

 
Теперь вы знаете
Мозг, стресс и экзамены. Что делать, чтобы не «забыть все» в нужный момент
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!