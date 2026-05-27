Вице-президент США усомнился в правильности начала войны с Ираном

Вэнс признался, что постоянно задается вопросом, оправдана ли война США с Ираном

Вице-президент США Джей Ди Вэнс интервью телеканалу NBC News заявил, что постоянно задается вопросом, оправдана ли с моральной точки зрения война с Ираном или нет.

По его словам, на протяжении всего конфликта между США и Ираном его образ мыслей формировался под влиянием его веры. Он рассказал о том, как «христианская концепция справедливой войны обязывает лидеров задавать себе очень сложные вопросы о том, оправдана ли война».

«Поэтому я постоянно спрашиваю себя: «Оправдано ли это? Морально ли это? Правильно ли это?» И это действительно накладывает ограничения на политических лидеров, как и должно быть», — сказал Вэнс.

Вице-президент США выразил надежду, что Иран согласится не разрабатывать ядерное оружие в рамках потенциального соглашения.

До этого 25 мая телеканал Al Hadath со ссылкой на источники сообщил, что Иран в рамках урегулирования конфликта с США готов вывезти высокообогащенный уран из страны.

По его данным, Тегеран настаивает на отправке вещества в Китай в качестве условия для дальнейшего продвижения переговоров. Иранская сторона стремится сначала получить соответствующие гарантии от Пекина.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В ответ Тегеран приступил к ударам ракетами и беспилотниками по Израилю, американским базам и нефтяной инфраструктуре на Ближнем Востоке.

Ранее США и Иран договорились по Ормузскому проливу.