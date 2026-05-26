Политолог объяснил, почему Британия заинтересована в эскалации конфликта на Украине

Политолог Данила Гуреев в беседе с Tsargrad.tv объяснил, почему британские самолеты-разведчики все чаще фиксируются у границ России. По его словам, в Лондоне максимально заинтересованы в ослаблении Москвы и втягивании как можно большего числа европейских стран в конфликт на Украине.

«Британия заинтересована в эскалации. Чем больше европейцев втянется, тем беднее они станут — и тем сильнее окажется влияние Лондона. Британия не просто так выходила из ЕС. Ее задача — ослабить всех вокруг: и союзников, и врагов. Так было всегда», — сказал эксперт.

При этом сами британцы надеются отсидеться, пока другие воюют, добавил политолог, обратив внимание, что ВПК страны «лежит мертвым грузом» уже не одно десятилетие. Влияние на другие государства остров оказывает только через работу спецслужб.

20 мая стало известно, что разведывательный самолет RC-135 Rivet Joint ВВС Великобритании дважды за прошлый месяц был перехвачен российскими истребителями над Черным морем.

В минобороны королевства утверждают, что российский Су-35 подлетел настолько близко, что активировал аварийные системы и отключил автопилот британского самолета. В другом случае Су-27 прошел всего в шести метрах от носа Rivet Joint.

Ранее самолет министра обороны Британии потерял сигнал у границы с Россией.