Политолог спрогнозировал действия Киева после массированного удара ВС РФ по Украине

Политолог Кеворкян: обмены ударами межу РФ и Украиной продолжатся
Киев вряд ли сделает выводы после удара возмездия Вооруженный сил (ВС) РФ за атаку на общежитие в Старобельске (ЛНР). Такое мнение в беседе с Tsargrad.tv высказал политический обозреватель Константин Кеворкян.

«Продолжение войны киевскому режиму выгодно. Он получает финансирование, которое в значительной степени разворовывает, и таким образом обеспечивает свое будущее. Следовательно, обмен ударами будет продолжаться», — пояснил эксперт.

Более того, украинский лидер Владимир Зеленский продолжает демонстрировать свою недоговороспособность, добавил он.

Накануне Зеленский заявил, что ВС России применили ракету «Орешник» для ударов по Украине. Он уточнил, что атаке подвергся город Белая Церковь в Киевской области. Как писал Telegram-канал SHOT, в населенном пункте был поражен металлургический завод, на котором собирались беспилотники типа FP-1.

Позднее российское министерство обороны подтвердило информацию о применении «Орешника» для поражения целей на Украине. В ведомстве пояснили, что военнослужащие страны нанесли массированный удар в ответ на атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на гражданские объекты на российской территории. Они использовали не только «Орешник», но и ракеты «Циркон», «Искандер», «Кинжал», а также дроны и крылатые ракеты морского, воздушного и наземного базирования.

В ночь на 22 мая после массированной атаки беспилотников обрушилось общежитие Старобельского колледжа Луганского педагогического университета. Десятки человек пострадали, часть из них спасти не удалось.

Ранее в Раде призвали к завершению конфликта после взрывов в Киеве.

 
