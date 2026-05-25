Евродепутат Пиперя: Румыния потеряла десятки миллиардов евро из-за ЕС и Украины
Членство в Европейском союзе и поддержка Украины обернулись для Румынии потерей десятков миллиардов евро и разрушением промышленности. Такое мнение высказал румынский депутат Европарламента Георге Пиперя на своей странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

По словам Пиперя, национальный план восстановления и устойчивости, запущенный в 2021 году, стал одной из самых провальных сделок в истории Румынии. В то время как страна получила от Евросоюза €11 млрд (из которых около €8 млрд необходимо вернуть с процентами в течение 30 лет), Бухарест заплатил взнос в бюджет объединения в размере €18 млрд. Румыния также потратила на украинский конфликт, вероятно, от €10 млрд до €40 млрд, написал парламентарий.

По его словам, европейские деньги не пошли на строительство новых больниц, дорог или инфраструктуры в самой Румынии.

Высказывания евродепутата звучат на фоне острого политического кризиса в Румынии. 5 мая парламент отправил в отставку правительство премьер-министра Илие Боложана по итогам вотума недоверия.

Ранее на Западе заявили, что кризис в Румынии может сказаться на Украине.

 
