Дмитриев назвал условие, при котором Мерц может добиться успеха

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил на своей странице в соцсети X, что канцлер Германии Фридрих Мерц может добиться успеха, если продолжит следовать его политическим советам.

«Выплачивая каждому сирийскому беженцу €8 тыс. за выезд, Мерц следует моим рекомендациям по реэмиграции, данным в ноябре», — пишет он.

Дмитриев уточнил, что выплата €10 тыс. каждому беженцу за реэмиграцию составляет лишь половину стоимости ежегодной иммиграционной программы Евросоюза и Великобритании. Он добавил, что Мерц может добиться успеха, если последует и остальным его советам по вопросам энергетики и мира. К публикации он приложил скриншот поста от ноября 2025 года, где уже предлагал европейским властям увеличить подобные выплаты для решения проблемы с мигрантами.

До этого издание Focus со ссылкой на правительственные источники сообщало, что Германия рассматривает вопрос увеличения выплаты для сирийских беженцев за возвращение домой до €8 тыс. По данным источника, сейчас беженцам платят в среднем €1 тыс. в качестве поддержки для начала новой жизни в Сирии. Утверждается, что нынешняя выплата сопряжена с большими административными затратами, так как точная сумма рассчитывается для каждого человека отдельно.

Ранее сообщалось, что в Германии завис процесс депортации сирийских беженцев.