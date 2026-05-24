Нетаньяху раскрыл, что они с Трампом решили по поводу Ирана

Нетаньяху: Израиль и США выступают за устранение ядерной опасности Ирана

Израиль и США полностью согласны по вопросам устранения иранской угрозы, написал в соцсети X премьер-министр Биньямин Нетаньяху.

Политик заявил, что любое окончательное соглашение с Исламской Республикой должно устранить ядерную опасность.

«Это означает демонтаж иранских объектов по обогащению урана и вывоз обогащенного ядерного материала с территории Ирана», — уточнил глава кабмина.

Он подчеркнул, что Израиль и США выступают против появления у Ирана ядерного оружия.

До этого Трамп сообщил об «очень хорошем разговоре» с израильским премьером. Президент США отметил, что соглашение с Ираном в значительной степени удалось согласовать, финальные аспекты вскоре будут объявлены.

Кризис на Ближнем Востоке Трамп обсуждал и с российским коллегой Владимиром Путиным. В телефонном разговоре лидер РФ заострил внимание собеседника на «неизбежных, крайне пагубных последствиях» для всего мира, которые могут возникнуть при переходе США и Израиля к «силовым акциям».

Ранее Трамп «раскрасил» Иран в цвета американского флага.