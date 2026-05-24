Ирландский журналист Чей Боуз, побывавший на месте удара по Старобельскому колледжу в Луганской народной республике (ЛНР), на своей странице в соцсети X назвал Киев террористическим режимом.

«Киев — это террористический режим», — написал он.

Боуз отметил, что иностранные журналисты ведут репортаж с завалов луганского общежития, где не стало 21 студента в результате украинской атаки.

«Когда мы услышим от Запада осуждение террористического режима в Киеве?», — задал вопрос журналист.

До этого официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что более 50 иностранных журналистов прилетели в Старобельск, где Вооруженные силы Украины атаковали колледж. По ее словам, в ЛНР прибыли представители СМИ из 19 стран. В свою очередь власти Японии, как сообщила Захарова, запретили своим журналистам принимать участие в освещении трагедии.

В ночь на 22 мая украинские беспилотники атаковали учебный корпус и общежитие Старобельского профессионального колледжа. В момент удара в общежитии находились 86 подростков в возрасте от 14 до 18 лет. Здание частично обрушилось.

Ранее Захарова призвала Макрона посмотреть кадры французских журналистов из Старобельска.