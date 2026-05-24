Стало известно, какому политику Зеленский позвонил после удара «Орешником» по Украине

После ночного удара Вооруженных сил России по Киеву президент Украины Владимир Зеленский позвонил французскому коллеге Эммануэлю Макрону и премьер-министру Норвегии Йонасу Гару Стере. Об этом украинский лидер рассказал в своем Telegram-канале.

«Сегодня будет еще общение с нашими партнерами», — отметил Зеленский.

До этого он заявил, что США и европейские страны должны принять решения после того, как Россия нанесла удар возмездия по Украине. По словам Зеленского, украинские средства противовоздушной обороны смогли сбить «не всю баллистику». При этом в столице зафиксировали больше всего прилетов.

24 мая Зеленский заявил, что ВС РФ ночью ударили ракетой «Орешник» по Украине. Он уточнил, что атаке подвергся город Белая Церковь в Киевской области. По данным Telegram-канала SHOT, в населенном пункте был поражен металлургический завод, на котором собирались беспилотники типа FP-1.

Позднее российское министерство обороны подтвердило информацию о применении «Орешника» для поражения целей на Украине. В ведомстве пояснили, что ВС РФ нанесли массированный удар в ответ на атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на гражданские объекты на территории России. Минувшей ночью были применены не только «Орешник», но и ракеты «Циркон», «Искандер», «Кинжал», а также дроны и крылатые ракеты морского, воздушного, наземного базирования.

