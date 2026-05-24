Омбудсмен назвала удар ВСУ по колледжу «Старобельской расправой»

Атака украинских войск на колледж в Старобельске в Луганской народной республике (ЛНР) войдет в обвинительное заключение против Киева. Об этом в своем Telegram-канале написала уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова.

Она назвала удары по учебному заведению «Старобельской расправой».

«Старобельская расправа» войдет в обвинительное заключение против киевского режима. Мы не забудем и не простим», — подчеркнула омбудсмен.

24 мая Лантратова прибыла в Старобельск, где два дня назад Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удары по колледжу. Уполномоченный по правам человека приехала в город для работы с иностранными журналистами, которые захотели посетить место происшествия.

По последним данным, в результате атаки на учебный корпус и общежитие колледжа в ЛНР не выжил 21 человек. Десятки студентов получили ранения. Сообщалось, что здания учебного заведения были атакованы дронами с «большим грузом боеприпасов». На фоне произошедшего Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о теракте. В республике объявили траур — он действует с 24 по 25 мая.

Ранее удар ВСУ по колледжу в ЛНР назвали массовой расправой.