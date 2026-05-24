Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Удар ВСУ по колледжу в ЛНРВойна США и Израиля против Ирана
Политика

Омбудсмен назвала удар ВСУ по колледжу «Старобельской расправой»

Лантратова: «Старобельскую расправу» внесут в обвинение против Киева
Telegram-канал «Яна Лантратова»

Атака украинских войск на колледж в Старобельске в Луганской народной республике (ЛНР) войдет в обвинительное заключение против Киева. Об этом в своем Telegram-канале написала уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова.

Она назвала удары по учебному заведению «Старобельской расправой».

«Старобельская расправа» войдет в обвинительное заключение против киевского режима. Мы не забудем и не простим», — подчеркнула омбудсмен.

24 мая Лантратова прибыла в Старобельск, где два дня назад Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удары по колледжу. Уполномоченный по правам человека приехала в город для работы с иностранными журналистами, которые захотели посетить место происшествия.

По последним данным, в результате атаки на учебный корпус и общежитие колледжа в ЛНР не выжил 21 человек. Десятки студентов получили ранения. Сообщалось, что здания учебного заведения были атакованы дронами с «большим грузом боеприпасов». На фоне произошедшего Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о теракте. В республике объявили траур — он действует с 24 по 25 мая.

Ранее удар ВСУ по колледжу в ЛНР назвали массовой расправой.

 
Теперь вы знаете
Как поставить на место токсичного коллегу и не навредить себе? Алгоритм от карьерного консультанта
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!