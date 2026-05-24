Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Удар ВСУ по колледжу в ЛНРВойна США и Израиля против Ирана
Политика

Последняя связанная с Зеленским фирма в России осталась без офиса

Mash: в Москве снесли последний офис кинокомпании, связанной с Зеленским
Telegram-канал «Mash»

В центре Москвы снесли здание на Долгоруковской улице, где располагался офис компании «Платинумфильм». Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По данным канала, через эту фирму в российский прокат выходили фильмы, связанные с командой президента Украины Владимира Зеленского, когда тот еще был актером. В частности, компания занималась дистрибуцией комедии «Любовь в большом городе 3».

Одним из соучредителей фирмы называлась кипрская офшорная структура Green Family Ltd, которая до этого была связана с «Кварталом 95», а затем — с предпринимателем Сергеем Бобзой.

Несмотря на отсутствие офиса, компания формально продолжает числиться действующей. По информации Mash, за прошлый год ее выручка составила менее 100 тыс. рублей, убыток — около 70 тыс. рублей. При этом фирма не ведет налоговую активность, не имеет сотрудников и оборотов. На счетах компании, как утверждается, осталось около 43 тыс. рублей при уставном капитале 20 тыс. рублей.

Ранее Зеленский ввел санкции против 127 россиян и 29 торговых судов РФ.

 
Теперь вы знаете
Как поставить на место токсичного коллегу и не навредить себе? Алгоритм от карьерного консультанта
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!