Последняя связанная с Зеленским фирма в России осталась без офиса

В центре Москвы снесли здание на Долгоруковской улице, где располагался офис компании «Платинумфильм». Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По данным канала, через эту фирму в российский прокат выходили фильмы, связанные с командой президента Украины Владимира Зеленского, когда тот еще был актером. В частности, компания занималась дистрибуцией комедии «Любовь в большом городе 3».

Одним из соучредителей фирмы называлась кипрская офшорная структура Green Family Ltd, которая до этого была связана с «Кварталом 95», а затем — с предпринимателем Сергеем Бобзой.

Несмотря на отсутствие офиса, компания формально продолжает числиться действующей. По информации Mash, за прошлый год ее выручка составила менее 100 тыс. рублей, убыток — около 70 тыс. рублей. При этом фирма не ведет налоговую активность, не имеет сотрудников и оборотов. На счетах компании, как утверждается, осталось около 43 тыс. рублей при уставном капитале 20 тыс. рублей.

Ранее Зеленский ввел санкции против 127 россиян и 29 торговых судов РФ.