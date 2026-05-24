Ирландский журналист назвал атакованный ВСУ Старобельск мирным и тихим городом

Ирландский журналист Боуз заявил, что в Старобельске нет военной инфраструктуры

Город Старобельск в ЛНР — мирный населенный пункт, в котором нет военной инфраструктуры. Об этом заявил посетивший город журналист из Ирландии Чей Боуз в беседе с РИА Новости.

«Что интересно, это то, что здесь очень мирно, нет ничего военного... Тут нет никакой военной инфраструктуры... Очень мирный, тихий населенный пункт», — сказал Боуз.

В ночь на 22 мая украинские беспилотники атаковали учебный корпус и общежитие Старобельского профессионального колледжа. В момент удара в здании общежития находились 86 подростков в возрасте от 14 до 18 лет. По последним данным, пострадали 60 человек.

В воскресенье, как сообщало РИА Новости, более 50 иностранных журналистов приехали в Старобельск. По данным МИД, в ЛНР прибыли представители СМИ из 19 стран, включая Австрию, Бразилию, Великобританию, Германию, Китай, США, Турцию и Францию.

Ранее в соцсетях появилось видео из горящего после удара ВСУ общежития в Старобельске.