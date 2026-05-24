Лантратова назвала абсолютным лицемерием реакцию на атаку ВСУ в Старобельске

Лантратова о реакции на атаку в ЛНР: лицемерие со стороны зарубежных структур

Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова назвала реакцию западных структур на атаку на колледж в Старобельске абсолютным лицемерием. Ее слова передает ТАСС.

В воскресенье, как сообщало РИА Новости, более 50 иностранных журналистов приехали в Старобельск. По данным МИД, в ЛНР прибыли представители СМИ из 19 стран, включая Австрию, Бразилию, Великобританию, Германию, Китай, США, Турцию и Францию.

«Абсолютное лицемерие со стороны зарубежных структур. Очень точно сказал наш президент [Владимир Путин], это была террористическая атака», — сказала она журналистам по прибытии на место удара по колледжу.

Лантратова добавила, что украинские дроны продолжали атаку во время проведения спасательной операции.

В ночь на 22 мая украинские беспилотники атаковали учебный корпус и общежитие Старобельского профессионального колледжа. В момент удара в здании общежития находились 86 подростков в возрасте от 14 до 18 лет. По последним данным, пострадали 60 человек.

Ранее выжившая при атаке БПЛА на колледж в ЛНР студентка рассказала, как спаслась.