Ирландский журналист назвал атаку ВСУ на колледж в ЛНР массовой расправой

Атака украинских войск на колледж в Луганской народной республике (ЛНР) является преднамеренной массовой расправой, заявил ирландский журналист Чей Боуз. Он прокомментировал ситуацию в беседе с РИА Новости.

«Мы могли видеть фото и видео и смотреть новости, но в итоге приехали и увидели сами, почувствовали этот запах», — отметил корреспондент.

По словам Боуза, его шокировало увиденное в Старобельске. Журналист обратил внимание, что это маленький мирный город, вокруг которого нет военных объектов.

24 мая в Старобельск в ЛНР, где два дня назад был атакован колледж, прибыли более 50 иностранных журналистов. Место происшествия посетили представители СМИ из 19 стран — из США, Китая, государств Европы, Ближнего Востока и Латинской Америки.

В результате налета украинских дронов на учебный корпус и общежитие колледжа в Старобельске пострадали десятки человек. Из них 21 студента спасти не удалось. Сообщалось, что удары по зданиям были нанесены с применением беспилотников, несших «большой груз боеприпасов». В связи с произошедшим было возбуждено уголовное дело по статье о теракте. В ЛНР объявили двухдневный траур — с 24 по 25 мая.

Ранее появилось видео из загоревшегося после атаки общежития колледжа в Старобельске.