СМИ: сделка США и Ирана не предполагает возвращение обстановки в Ормузе к довоенной

Tasnim: ситуация в Ормузском проливе не вернется к довоенному состоянию

Обстановка в Ормузском проливе не вернется к довоенному периоду. Об этом заявило иранское агентство Tasnim, комментируя проект меморандума между США и Ираном.

«Детали первоначальной «возможной» договоренности между Ираном и Соединенными Штатами указывают на то, что если эта договоренность будет достигнута, «ситуация в Ормузском проливе» не вернется к довоенному состоянию», — считает агентство.

В проекте меморандума о взаимопонимании между странами говорится не о возвращении к прежнему положению дел, а скорее о возможности возвращения «количества проходящих судов» к довоенному уровню в течение 30 дней.

Таким образом, Иран различными способами подчеркивает осуществление своего суверенитета над Ормузским проливом, подробности которых будут объявлены позже, добавило Tasnim.

До этого портал Axios со ссылкой на американского чиновника сообщил, что США и Иран близки к подписанию меморандума о продлении перемирия на 60 дней. Соглашение также предусматривает открытие Ормузского пролива, разрешение Ирану свободно продавать нефть и переговоры по ограничению иранской ядерной программы.

Ранее сообщалось, что Иран не согласился на передачу урана в рамках сделки с США.