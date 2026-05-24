Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Удар ВСУ по колледжу в ЛНРВойна США и Израиля против Ирана
Политика

СМИ: сделка США и Ирана не предполагает возвращение обстановки в Ормузе к довоенной

Tasnim: ситуация в Ормузском проливе не вернется к довоенному состоянию
Reuters

Обстановка в Ормузском проливе не вернется к довоенному периоду. Об этом заявило иранское агентство Tasnim, комментируя проект меморандума между США и Ираном.

«Детали первоначальной «возможной» договоренности между Ираном и Соединенными Штатами указывают на то, что если эта договоренность будет достигнута, «ситуация в Ормузском проливе» не вернется к довоенному состоянию», — считает агентство.

В проекте меморандума о взаимопонимании между странами говорится не о возвращении к прежнему положению дел, а скорее о возможности возвращения «количества проходящих судов» к довоенному уровню в течение 30 дней.

Таким образом, Иран различными способами подчеркивает осуществление своего суверенитета над Ормузским проливом, подробности которых будут объявлены позже, добавило Tasnim.

До этого портал Axios со ссылкой на американского чиновника сообщил, что США и Иран близки к подписанию меморандума о продлении перемирия на 60 дней. Соглашение также предусматривает открытие Ормузского пролива, разрешение Ирану свободно продавать нефть и переговоры по ограничению иранской ядерной программы.

Ранее сообщалось, что Иран не согласился на передачу урана в рамках сделки с США.

 
Теперь вы знаете
Как поставить на место токсичного коллегу и не навредить себе? Алгоритм от карьерного консультанта
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!