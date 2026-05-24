В Раде призвали к завершению конфликта после ночных взрывов в Киеве

Украина нуждается в завершении вооруженного конфликта с Россией. Об этом в своем Telegram-канале написал депутат Верховной рады Максим Бужанский.

«Нам отчаянно нужно прекращение войны, и нет ничего зазорного в слове отчаянно», — отметил парламентарий.

По его словам, гипотетическое мирное соглашение между Москвой и Киевом надо будет защищать от посягательств. Недовольство могут высказать те, кто в последние годы находился за границей, и те, кто начал зарабатывать на военном времени, пояснил законодатель.

В ночь на 24 мая в столице Украины объявили воздушную тревогу. После этого в городе несколько раз происходили взрывы. Местное издание «Страна.ua» со ссылкой на военных писало, что существует угроза применения Вооруженными силами РФ ракеты «Орешник». В российском министерстве обороны эту информацию не комментировали.

Позднее мэр Киева Виталий Кличко заявил, что населенный пункт был атакован десятками ракет и сотнями беспилотных летательных аппаратов. Он добавил, что власти взяли на себя обязательства по восстановлению после ударов и выплате компенсаций гражданам.

