Танкер с газом для Индии впервые с начала конфликта преодолел Ормузский пролив

Танкер со сжиженным природным газом (СПГ), предназначенным для Индии, впервые после эскалации на Ближнем Востоке прошел через Ормузский пролив. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на данные отслеживания судов.

Речь идет о танкере Al Hamra, который принадлежит компании Adnoc Logistics & Services. По информации агентства, судно было загружено на экспортном терминале острова Дас в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ). После этого оно направилось в Индию, при этом путь лежал через закрытый после начала конфликта Ормузский пролив. Когда танкер проходил по стратегическому коридору, он отключил системы отслеживания, чтобы скрыть свое местоположение.

Как выяснили журналисты, до этого компания Adnoc Logistics & Services уже отправляла свои суда с СПГ через Ормузский пролив. Танкеры следовали в Китай и Японию, их экипажи также отключали системы отслеживания после захода в стратегический коридор.

24 мая американский лидер объявил, что США и Иран в значительной степени согласовали соглашение по урегулированию конфликта. По словам хозяина Белого дома, документ включил в себя множество элементов, в том числе условие об открытии Ормузского пролива. Глава государства добавил, что в скором времени будет публично объявлено о содержании меморандума.

Ранее в США призвали западных коллег подумать над миссией в Ормузском проливе.