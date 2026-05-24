Аккредитованные в России иностранные журналисты выехали в Старобельск

Иностранные журналисты, аккредитованные в Москве, выехали из российской столицы в город Старобельск в ЛНР. Кадры с их отправлением опубликовал Telegram-канал RT.

Ранее российский МИД пригласил в пресс-тур всех аккредитованных в столице представителей зарубежных СМИ. Официальный представитель ведомства Мария Захарова заявила, что Токио запретил японским журналистам освещать ситуацию с ударом по колледжу. По ее словам, сотрудники британской BBC официально отказались от поездки, корреспонденты CNN оказались в отпуске.

На видеозаписи журналисты садятся на автобус возле здания МИД в Москве. Далее показаны кадры, как они едут.

В ночь на 22 мая украинские беспилотники атаковали учебный корпус и общежитие Старобельского профессионального колледжа. В момент удара в здании общежития находились 86 подростков в возрасте от 14 до 18 лет. По последним данным, пострадали 60 человек.

Ранее омбудсмен РФ опубликовала кадры с места теракта в Старобельске.

 
