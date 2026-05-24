Президент США продолжил работу, несмотря на стрельбу у Белого дома

Президент США Дональд Трамп работает, несмотря на случившуюся у Белого дома стрельбу. Об этом в соцсети X сообщил директор по коммуникациям Белого дома и помощник американского лидера Стивен Чун.

«Президент Трамп работает в 20:00 (03:00 мск — прим.). Не может остановиться и не остановится», — написал он.

При этом Чун не уточнил, где в данный момент находится американский президент. Ранее он заявлял, что в 16:00 по (23:00 мск) Трамп находился в Белом доме.

Секретная служба в это же время сообщила, что Трамп и другие охраняемые лица не пострадали в результате стрельбы.

«Среди агентов никто не пострадал. Во время инцидента президент находился в Белом доме. Это не повлияло на охраняемых лиц или проводимые операции», — указано в документе.

До этого журналистка телеканала ABC Селина Ван, ссылаясь на чиновника администрации, сообщила, что президенту США доложили о стрельбе у Белого дома.

Вечером 23 мая корреспондент телеканала NewsNation Либби Дин заявила, что у Белого дома произошла стрельба.

Ранее момент стрельбы у Белого дома попал в прямой эфир.