Белый дом находится на изоляции после стрельбы

Служба безопасности Белого дома ввела режим изоляции после стрельбы рядом с ним
Служба безопасности Белого дома ввела режим изоляции после стрельбы вблизи него. Об этом в соцсети X сообщила журналист телеканала NBC Джули Циркин.

«Белый дом в данный момент находится на изоляции», — написала она.

По словам Циркин, сотрудники секретной службы Соединенных Штатов с оружием наизготове приказали представителям СМИ укрыться в комнате для брифингов.

По данным телеканала CNN, звуки стрельбы раздавались около здания Белого дома. Журналисты услышали несколько десятков выстрелов. По предварительной информации, инцидент произошел за пределами территории резиденции президента США.

Журналист портала DC News Now Крис Флэнэган сообщил, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп во время стрельбы в районе Белого дома находился в резиденции.

25 апреля стрельба произошла в Вашингтоне во время приема Ассоциации корреспондентов при Белом доме, на котором присутствовал Дональд Трамп. Вооруженный мужчина попытался проникнуть в помещение и начал стрелять, в результате чего был ранен сотрудник Секретной службы. Нападавшего задержали на месте, президент не пострадал. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее американист описал политические последствия очередного покушения на Трампа.

 
