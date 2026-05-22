Эксперт объяснил, что значит для России переброска войск США в Польшу

Политолог Дудаков: переброска войск США в Польшу ничего не изменит для РФ

Несмотря на то, что присутствие иностранных контингентов вблизи российской границы всегда вызывает определенную озабоченность, переброска американской военной группировки в Польшу ничего радикальным образом не поменяет для Москвы. Такое мнение в интервью газете «Взгляд» высказал политолог-американист Малек Дудаков.

Эксперт считает, что ситуация была бы более серьезной, если бы Вашингтон отдал приказ на передислокацию в Польшу ядерного оружия.

«Повторю, кардинально американское военное присутствие в Старом Свете не изменится. Это свидетельствует о том, что американцам не удается в полной мере реализовать свою стратегию переориентации военных ресурсов на более приоритетные направления: Ближний Восток и Индо-Тихоокеанский регион», — сказал Дудаков.

Накануне глава Белого дома Дональд Трамп объявил, что Соединенные Штаты направят 5 тыс. военнослужащих в Польшу. Он объяснил изменение позиции «успешным избранием нынешнего президента республики Кароля Навроцкого», который выиграл выборы в прошлом году.

Ранее политолог допустил, что США перебрасывают войска в Польшу из мести Германии.