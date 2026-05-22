Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Удар ВСУ по колледжу в ЛНРВойна США и Израиля против Ирана
Политика

Эксперт объяснил, что значит для России переброска войск США в Польшу

Политолог Дудаков: переброска войск США в Польшу ничего не изменит для РФ
Mindaugas Kulbis/AP

Несмотря на то, что присутствие иностранных контингентов вблизи российской границы всегда вызывает определенную озабоченность, переброска американской военной группировки в Польшу ничего радикальным образом не поменяет для Москвы. Такое мнение в интервью газете «Взгляд» высказал политолог-американист Малек Дудаков.

Эксперт считает, что ситуация была бы более серьезной, если бы Вашингтон отдал приказ на передислокацию в Польшу ядерного оружия.

«Повторю, кардинально американское военное присутствие в Старом Свете не изменится. Это свидетельствует о том, что американцам не удается в полной мере реализовать свою стратегию переориентации военных ресурсов на более приоритетные направления: Ближний Восток и Индо-Тихоокеанский регион», — сказал Дудаков.

Накануне глава Белого дома Дональд Трамп объявил, что Соединенные Штаты направят 5 тыс. военнослужащих в Польшу. Он объяснил изменение позиции «успешным избранием нынешнего президента республики Кароля Навроцкого», который выиграл выборы в прошлом году. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее политолог допустил, что США перебрасывают войска в Польшу из мести Германии.

 
Теперь вы знаете
Антидепрессанты «обвинили» в бесплодии. Почему это очень опасное преувеличение и как обстоят дела на самом деле
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!