Лавров призвал бороться с причинами кризиса в Евразии

Евразия сегодня охвачены кризисом, необходимо выстраивать диалог о создании архитектуры, содействующей устранению его причин. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на заседании комиссии генсовета партии «Единая Россия», передает ТАСС.

По его словам, это должна быть такая архитектура, которая содействует устранению причин каждого кризиса и установлению долгосрочных стабильных отношений в каждой части континента.

Кроме того, эта архитектура должна помочь выстроить долгосрочные меры доверия, которые позволят сформировать максимально благоприятные условия для развития всех стран Евразии. А развитие в свою очередь будет способствовать созданию материального фундамента для архитектуры безопасности, отметил глава МИД РФ.

В ходе этой же встречи Лавров заявил, что пропаганда стран Запада всячески пытается исказить данные о ходе специальной военной операции на Украине и внутренних делах России.

Ранее Лавров заявил, что Запад создает общеевропейскую группу с целью физического нападения на Россию.