Си Цзиньпин рассказал о расколе в мире

Раскол и гегемония наблюдаются в условиях хаотичной международной ситуации. Об этом заявил председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин в ходе встречи с президентом России Владимиром Путин, его слова приводит РИА Новости.

«Наблюдается раскол, односторонность и гегемония, однако стремление к миру, развитию и сотрудничеству по-прежнему остается чаянием народа и веянием времени», — сказал он.

Глава российского государства заявил, что переговоры с Си Цзиньпином в узком формате прошли в дружеском и содержательном ключе.

19-20 мая Путин совершает двухдневный государственный визит в Китай. Перед началом поездки президент России обратился к китайским гражданам. Он назвал Си Цзиньпина «давним добрым другом», заявил о «стабилизирующей роли» связки Москвы и Пекина и напомнил, что товарооборот двух стран превысил $200 млрд. По итогам переговоров стороны планируют подписать около 40 документов. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Си Цзиньпин оценил ситуацию на Ближнем Востоке.