В Совфеде оценили призив главы МИД Литвы атаковать Калининград

Заявление главы МИД Литвы Кестутиса Будриса о необходимости атаковать Калининград может стать поводом для начала ограниченной военной операции. Такое мнение в беседе с газетой «Взгляд» высказал председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.

Как считает сенатор, «настраивать собственный народ на войну против великой державы может только сумасшедший».

«У Будриса, видимо, есть какие-то собственные причины быть недовольным жизнью. Но в таком случае надо не делать публичное заявление, а показываться врачу-психиатру», — сказал Карасин.

Он констатировал, что в странах Балтии уже не первое поколение чиновников пытается привить населению генетическую ненависть к России.

19 мая Будрис заявил, что НАТО при необходимости способно «сравнять с землей» российские военные объекты в Калининградской области. В РФ эти слова назвали «суицидальной паранойей», а также предложили «подлечить ракетами» власти прибалтийской республики. В то же время российская разведка сообщила, что Украина готовится запускать дроны с территории Латвии. Как растет напряжение между Россией и странами Балтии и что об этом говорят в Москве — в материале «Газеты.Ru».

Ранее самолеты НАТО заметили близ Калининградской области.