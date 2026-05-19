Эксперт оценил заявление Зеленского о подготовке РФ ударов по центрам принятия решений

Политолог Иван Мезюхо в беседе с Tsargrad.tv прокомментировал недавнее заявление украинского лидера Владимира Зеленского о том, что Россия готовится к ударам по «центрам принятия решений» в Киеве. По мнению эксперта, подобные высказывания помогают переключить внимание общества с внутренних проблем (коррупционные скандалы, арест экс-главы офиса президента Андрея Ермака и т.д.) на внешние угрозы.

Мезюхо напомнил, что Вооруженные силы России еще ни разу не наносили ударов по Верховной Раде, учитывая то, что оттуда неоднократно велись прямые трансляции не только с участием депутатов, но и членов правительства и самого Зеленского.

«Я думаю, что лишь политическая воля военно-политического руководства Российской Федерации охраняет жизнь Владимира Зеленского», — сказал Мезюхо.

При желании российская сторона давно могла бы нанести точечные удары по объектам, которые посещает украинский лидер, добавил он.

15 мая Зеленский, сославшись на данные Главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Украины, заявил, что Россия готовится к ударам по «центрам принятия решений» на территории страны. Среди них, по его словам, «почти два десятка политических центров, военные пункты».

