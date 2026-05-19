Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Визит Путина в КитайВойна США и Израиля против ИранаЧП с катером на Байкале
Политика

Эксперт оценил заявление Зеленского о подготовке РФ ударов по центрам принятия решений

Политолог Мезюхо: внешней угрозой Киев отвлекает граждан от внутренних проблем
Valentyn Ogirenko/Reuters

Политолог Иван Мезюхо в беседе с Tsargrad.tv прокомментировал недавнее заявление украинского лидера Владимира Зеленского о том, что Россия готовится к ударам по «центрам принятия решений» в Киеве. По мнению эксперта, подобные высказывания помогают переключить внимание общества с внутренних проблем (коррупционные скандалы, арест экс-главы офиса президента Андрея Ермака и т.д.) на внешние угрозы.

Мезюхо напомнил, что Вооруженные силы России еще ни разу не наносили ударов по Верховной Раде, учитывая то, что оттуда неоднократно велись прямые трансляции не только с участием депутатов, но и членов правительства и самого Зеленского.

«Я думаю, что лишь политическая воля военно-политического руководства Российской Федерации охраняет жизнь Владимира Зеленского», — сказал Мезюхо.

При желании российская сторона давно могла бы нанести точечные удары по объектам, которые посещает украинский лидер, добавил он.

15 мая Зеленский, сославшись на данные Главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Украины, заявил, что Россия готовится к ударам по «центрам принятия решений» на территории страны. Среди них, по его словам, «почти два десятка политических центров, военные пункты».

Ранее в офисе Зеленского высказались об «угрозах» России Украине после завершения СВО.

 
Теперь вы знаете
«Болезнь X». Какие эпидемии угрожают России и миру и есть ли шанс защититься
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!