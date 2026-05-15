Украинский лидер Владимир Зеленский при попустительстве своих «друзей» в Европе пытается лишить жителей страны права общаться и учиться на родном русском языке. Об этом заявила официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова, комментарий которой опубликован на официальном сайте ведомства.

«При попустительстве европейских «друзей» Зеленский и компания шаг за шагом пытаются лишить собственный народ <...> конституционного права говорить, учиться, да и беспрепятственно общаться на родном русском языке с 250 млн ученых, спортсменов, представителей творческих профессий, просто интересных собеседников по всему миру», — отметила дипломат.

Она подчеркнула, что этот факт очевиден для любого здравомыслящего человека.

15 мая глава МИД РФ Сергей Лавров обратил внимание, что Украина является единственным государством, на территории которого запрещен официальный язык Организации Объединенных Наций. Речь идет о русском языке, использование которого на Украине ограничено во всех сферах жизни.

Ранее на Украине решили учредить совет для борьбы с русским языком.