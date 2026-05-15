Си Цзиньпин провел Трампу экскурсию по комплексу Чжуннаньхай: «Путин был здесь»

Председатель КНР Си Цзиньпин во время визита президента США Дональда Трампа в Китай провел для него экскурсию по комплексу Чжуннаньхай и рассказал, в нем также ранее бывал российский лидер Владимир Путин. Об этом сообщает Sky News.

Как сообщает телеканал, лидеры осматривали многовековые деревья, которым, по словам китайского лидера, более 200-400 лет. Трамп удивился этому факту и уточнил, могут ли деревья жить так долго, на что Си ответил, что есть деревья и тысячелетнего возраста.

Во время мероприятия президент США также спросил, принимали ли в этом комплексе других мировых лидеров. Председатель КНР уточнил, что «очень редко».

«Сначала мы обычно не проводили здесь дипломатических мероприятий. Даже после того, как мы начали их проводить, это все еще чрезвычайно редко. Например, [президент России Владимир] Путин был здесь», — заявил Си Цзиньпин.

После экскурсии Си Цзиньпин предложил Трампу прикоснуться к 280-летнему дереву.

13 мая Трамп прибыл в Пекин с трехдневным визитом, который стал его первой поездкой в азиатскую республику за последние девять лет. На следующий день американский лидер провел переговоры с председателем Китая Си Цзиньпином и принял участие в государственном банкете. Впоследствии он назвал свой визит «невероятным» и объявил о заключении «фантастических торговых соглашений».

Ранее в Кремле заявили, что рассчитывают получить «из первых рук» данные о визите Трампа в Китай.