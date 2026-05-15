Высказывания об украинских детях, якобы похищенных РФ, являются частью лживой антироссийской кампании. Об этом заявила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова, комментарий которой опубликован на сайте ведомства.

«Как мы неоднократно говорили, и Буча, и «похищенные дети» — это часть клеветнической антироссийской кампании, в основе которой лежат лживые утверждения», — отметила дипломат.

Она подчеркнула, что в реальности Киеву и его западным партнерам нет дела до соблюдения прав детей.

11 марта Захарова рассказала, что заявления украинских властей о «похищенных» российской стороной детях вызывают недоумение. Она обратила внимание, что в соответствующих докладах Киева указывается совершенно разное количество якобы украденных несовершеннолетних — от нескольких десятков до более чем миллиона. Представитель МИД РФ назвала такую непоследовательность в цифрах «гастролями сумасшедшего дома». Как она сказала, представители Украины выступают с этими данными по всему миру, при этом достоверной информации у них нет.

