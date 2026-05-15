Прямые переговоры между Россией и Украиной бессмысленны. Такое мнение в интервью Tsargrad.tv высказал военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин.

«Мы объявили перемирие на 9–11 мая. Украина согласилась. А потом — 24 тысячи нарушений. Как можно разговаривать с Украиной, которая никогда не держит слово? Мы подписали Стамбульское соглашение, парафировали. Через три дня выбросили в корзину. Мы вывели войска из-под Киева по просьбе НАТО — и что? Ни на что не согласились», — напомнил эксперт.

Он выразил уверенность, что переговоры нужны Украине лишь для паузы — чтобы перевооружиться и перегруппироваться.

9 мая президент России Владимир Путин сообщил, что Кремль при определенных условиях готов вести прямые переговоры с Украиной и Европейским союзом (ЕС).

По другую сторону баррикад слова российского лидера восприняли не без интереса. В Киеве заявили, что готовы установить диалог на высшем уровне. А в Европе уже вовсю обсуждают, кого отправить на переговоры с Москвой. Кандидатуру бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шредера, которого предложил Путин, там предсказуемо отвергли. Но в публичных рассуждениях уже появилось несколько альтернативных вариантов.

