«С — солидарность»: Захарова с иронией ответила на слова Мерца о Трампе

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в своем Telegram-канале иронично прокомментировала заявление канцлера Германии Фридриха Мерца о том, что спорить с президентом США Дональдом Трампом бессмысленно.

«Д — демократия, С — солидарность, союзничество, Н — НАТО, нуачтовыхотели», — написала она.

Мерц признал, что споры с Трампом не имеют смысла. В качестве примера он предложил вспомнить тех, кто пытался вступать в перепалку с американским лидером, упомянув президента Украина Владимир Зеленский, которого Трамп ранее резко раскритиковал в Белый дом.

Разногласия между Трампом и Мерцем возникли в апреле после того, как канцлер ФРГ заявил, что западные страны «неверно оценили силы Ирана», против которого США и Израиль начали военную операцию. Позже Трамп заявил, что Мерц «работает отвратительно», а Германия при нем сталкивается со множеством проблем.

Ранее Мерц заявлял о своей способности открыто не соглашаться с Трампом, называя это признаком хорошего партнерства.

 
