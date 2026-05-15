В МИД РФ разъяснили инцидент с журналистом, помешавшим Лаврову на конференции

Захарова: помешавшего Лаврову на конференции журналиста не выводили из зала
Журналиста, помешавшего министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову во время пресс-конференции, не выводили из зала. Об этом в своем Telegram-канале написала официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

«Никого не выводили. После двух просьб оператору сделать звук в телефоне потише предложили отложить аппарат на время пресс-конференции. Что и было сделано», — сообщила дипломат.

Она подчеркнула, что после этого мероприятие продолжилось в штатном режиме.

15 мая Лавров провел пресс-конференцию в столице Индии, в ходе которой ему пришлось дважды сделать замечание одному из журналистов. Как пишет РИА Новости, когда министр начал говорить, корреспондент громко включил перевод. Глава МИД РФ прервался и попросил представителя СМИ выйти из зала, но на этом инцидент исчерпан не был. Посторонний звук вновь заполнил помещение, и тогда Лавров опять призвал журналиста покинуть комнату. После этого он сказал, что корреспонденту стоит на время мероприятия отдать телефон.

Ранее Лавров обсудил с премьер-министром Индии Моди ситуацию на Украине.

 
