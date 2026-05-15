Лавров заявил, что ему трудно понять требования США к Китаю по Ирану

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил на пресс-конференции по итогам визита в Индию, что ему трудно понять, чего именно США хотят добиться от Китая в контексте иранского конфликта и ситуации в Ормузском проливе. Об этом сообщает РИА Новости.

Лавров напомнил, что пролив был открыт для судоходства до того, как США и Израиль начали свою агрессию против Ирана.

«При чем здесь Китайская Народная Республика и что от Китая требуется в этой связи со стороны американцев — мне трудно понять», — отметил министр.

До этого глава МИД РФ также заявил, что главная задача сегодня по Ирану — прекратить военные действия и добиться стабильного урегулирования в регионе. Лавров добавил, что Индия могла бы пригласить Иран и ОАЭ для переговоров, чтобы обсудить все имеющиеся разногласия.

14 мая Белый дом опубликовал отчет, в котором утверждается, что Китай готов совместно с США работать над формированием здоровых, стабильных и устойчивых двусторонних отношений. Си Цзиньпин и американский лидер согласились, что Ормузский пролив должен оставаться открытым для обеспечения свободного потока энергоносителей. Глава КНР также выразил заинтересованность в закупке большего количества американской нефти, чтобы уменьшить зависимость Китая от пролива в будущем.

Ранее Лавров заявил, что Россия не напрашивается на переговоры с Европой.

 
