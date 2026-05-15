Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Украина остается единственной страной, где запрещен официальный язык ООН. Об этом пишет РИА Новости.

Во время общения с российскими журналистами Лавров отметил, что речь идет о русском языке, который ограничен на Украине во всех сферах жизни.

Министр обратил внимание, что русский язык входит в число официальных языков ООН.

До этого министр культуры Украины Татьяна Бережная сообщила, что более 70% украинцев предпочитают пользоваться русскоязычным контентом.

Языковой омбудсмен Елена Ивановская заявила, что украинские власти намерены учредить координационный совет по языковой политике. По ее словам, украинскому языку сегодня приходится сталкиваться с «глобальными вызовами», и министерство культуры в одиночку не справляется с задачами по его продвижению. В связи с этим предлагается создать единый орган, который будет заниматься выработкой решений по ключевым проблемам.

С 2014 года на Украине проводится курс на открытое вытеснение русского языка, в частности в 2019 году власти приняли закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», который ограничил возможность использования русского и языков национальных меньшинств.

Ранее украинский блогер заявил, что все больше жителей Киева стали говорить на русском языке.