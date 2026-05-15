Лавров назвал главную задачу по Ирану

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что главной задачей на сегодняшний день по Ирану является прекращение военных действий и урегулирование ситуации в регионе. Об этом он сказал по итогам визита в Индию.

«Сейчас главная задача по Ирану — прекратить войну и добиться стабильного урегулирования», — отметил он.

Лавров добавил, что Индия могла бы пригласить Иран и ОАЭ обсудить все имеющиеся разногласия на переговорах.

До этого дипломат заявлял, что целью «агрессии» США и Израиля в отношении Ирана было не допустить улучшения его отношений с арабскими странами. Он напомнил, что много лет назад король Иордании Абдалла II ибн Хусейн аль-Хашими проводил саммит по примирению между суннитами и шиитами, однако сейчас предпринимаются титанические усилия, чтобы нормализации отношений никогда не произошло, а Иран стал страной-изгоем.

По словам Лаврова, соседей Ирана по Персидскому заливу хотят подобрать в структуры, которые не будут нацелены на решение палестинской проблемы, и будут вынуждены предать палестинское дело в качестве «цены» за улучшение отношений с Израилем.

Ранее Иран обвинил ОАЭ в присоединении к агрессии США и Израиля.