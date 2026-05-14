С вечера среды около 30 судов пересекли Ормуз с разрешения Тегерана

Не менее 30 различных торговых судов прошли через Ормузский пролив за последние сутки. Об этом сообщает Reuters.
Уточняется, что корабли смогли пересечь пролив после координации с властями Ирана и ВМС Корпуса стражей исламской революции (КСИР).
До этого иранское агентство FARS со ссылкой на источник сообщило, что Тегеран, начиная с прошлой ночи, упростил проход ряда китайских судов через Ормузский пролив. Данное решение было принято после обращений министра иностранных дел Китая и посла этой страны в Иране.
28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В ответ Тегеран нанес удары ракетами и беспилотниками по Израилю, американским базам и нефтяной инфраструктуре на Ближнем Востоке. Кроме того, Исламская Республика перекрыла Ормузский пролив, на который приходилось около 20–30% мировых морских поставок нефти. Цены на нефть резко пошли вверх.
Ранее Трамп и Си Цзиньпин согласились, что у Ирана не должно быть ядерного оружия.