Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаВизит Трампа в КитайВспышка хантавируса
Политика

С вечера среды около 30 судов пересекли Ормуз с разрешения Тегерана

Reuters: более 30 судов прошли через Ормузский пролив за сутки
Reuters

Не менее 30 различных торговых судов прошли через Ормузский пролив за последние сутки. Об этом сообщает Reuters.

Уточняется, что корабли смогли пересечь пролив после координации с властями Ирана и ВМС Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

До этого иранское агентство FARS со ссылкой на источник сообщило, что Тегеран, начиная с прошлой ночи, упростил проход ряда китайских судов через Ормузский пролив. Данное решение было принято после обращений министра иностранных дел Китая и посла этой страны в Иране.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В ответ Тегеран нанес удары ракетами и беспилотниками по Израилю, американским базам и нефтяной инфраструктуре на Ближнем Востоке. Кроме того, Исламская Республика перекрыла Ормузский пролив, на который приходилось около 20–30% мировых морских поставок нефти. Цены на нефть резко пошли вверх.

Ранее Трамп и Си Цзиньпин согласились, что у Ирана не должно быть ядерного оружия.

 
Теперь вы знаете
Как принудительно вернуть деньги на карту за неудачную покупку
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!