С вечера среды около 30 судов пересекли Ормуз с разрешения Тегерана

Reuters: более 30 судов прошли через Ормузский пролив за сутки

Не менее 30 различных торговых судов прошли через Ормузский пролив за последние сутки. Об этом сообщает Reuters.

Уточняется, что корабли смогли пересечь пролив после координации с властями Ирана и ВМС Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

До этого иранское агентство FARS со ссылкой на источник сообщило, что Тегеран, начиная с прошлой ночи, упростил проход ряда китайских судов через Ормузский пролив. Данное решение было принято после обращений министра иностранных дел Китая и посла этой страны в Иране.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В ответ Тегеран нанес удары ракетами и беспилотниками по Израилю, американским базам и нефтяной инфраструктуре на Ближнем Востоке. Кроме того, Исламская Республика перекрыла Ормузский пролив, на который приходилось около 20–30% мировых морских поставок нефти. Цены на нефть резко пошли вверх.

Ранее Трамп и Си Цзиньпин согласились, что у Ирана не должно быть ядерного оружия.