Ковальчук назвал дату своего представлении в Брянской области как врио главы региона

Ковальчук сообщил, что его представление в Брянской области состоится 14 мая

Временно исполняющий обязанности губернатора Брянской области Егор Ковальчук сообщил в интервью РИА Новости, что его представление в регионе состоится 14 мая.

«Сегодня», — сказал чиновник в ответ на вопрос о том, когда он официально будет представлен в регионе.

13 мая президент РФ Владимир Путин принял отставки главы Брянской области Александра Богомаза и губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова. Временно исполняющим обязанности губернатора Белгородской области назначен Александр Шуваев, Брянской — Егор Ковальчук. Причиной их ухода называли ухудшение качества жизни жителей этих двух приграничных регионов, которые постоянно находятся под обстрелом.

По данным СМИ, Гладков может занять пост посла России в Абхазии.

Несколькими часами ранее в ЦИК России сообщили, что Центральная избирательная комиссия России передала мандат экс-депутата от партии «Единая Россия» Айрата Фаррахова Богомазу.

Ранее в Кремле ответили на вопрос о будущем Гладкова и Богомаза.