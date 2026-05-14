Трамп пригласил Си Цзиньпина в США

Президент США Дональд Трамп во время торжественного банкета в Доме народных собраний пригласил председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина нанести визит в США в сентябре 2026 года. Его слова ТАСС.

«Еще раз спасибо, председатель Си Цзиньпин, за этот прекрасный прием. Сегодня для меня большая честь пригласить вас и госпожу Пэн (первая леди Китая Пэн Лиюань - прим.) посетить нас в Белом доме 24 сентября», — сказал он.

Глава Белого дома добавил, что Вашингтон с нетерпением ждет этой встречи.

Си Цзиньпин в свою очередь назвал историческим рабочий визит главы Белого дома в Пекин. По его словам, американо-китайские отношения являются самыми важными двусторонними отношениями в мире.

14 мая в Пекине прошли переговоры между Си и Трампом в рамках второго дня официального государственного визита американского лидера. Это стало первой поездкой политика в Пекин со времен его первого президентского срока в 2017 году.

Они обменялись мнениями по важнейшим международным и региональным вопросам, таким как ситуация на Ближнем Востоке, украинский кризис и ситуация на Корейском полуострове.

Ранее Си Цзиньпин призвал США к осторожности в тайваньском вопросе.