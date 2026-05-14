Маск оценил переговоры с Си Цзиньпином в Пекине

Американский бизнесмен Илон Маск, прибывший в КНР вместе с президентом США Дональдом Трампом, назвал потрясающими переговоры с китайским лидером Си Цзиньпином. Об этом сообщил телеканал NBC News.

«Это было потрясающе», — сказал предприниматель, отвечая на вопрос журналистов о встрече с председателем КНР.

14 мая в Пекине стартовали переговоры между Трампом и Си Цзиньпином. Хозяин Белого дома прибыл в КНР с трехдневным визитом, который стал его первой поездкой в эту азиатскую страну за последние девять лет. Изначально саммит планировали провести в конце марта, но мероприятие пришлось перенести из-за эскалации на Ближнем Востоке и начала американо-израильской операции против Ирана.

Одним из вопросов, которые Си Цзиньпин и Трамп обсудили во время переговоров, стало расширение экономического сотрудничества между Вашингтоном и Пекином. В том числе главы государств обменялись мнениями по поводу расширения доступа американского бизнеса на китайский рынок и увеличения инвестиций КНР в экономику Соединенных Штатов.

Ранее Трамп и Си Цзиньпин обсудили российско-украинский конфликт.