Военный эксперт объяснил, что нужно Европе — диалог или конфликт с РФ

Военэксперт Анпилогов: Европе нужен конфликт с Россией в ближайшие годы
Политолог, военный эксперт Алексей Анпилогов в беседе с Tsargrad.tv прокомментировал планы Европы начать диалог с Россией. По его мнению, Брюссель делает миролюбивые заявления ради того, чтобы выиграть время для наращивания военной мощи.

«Европейцы готовятся к большой войне с нами, готовятся изо всех сил. Они считают, что смогут начать тогда, когда это будет необходимо им. Для этого им нужно, как они считают, два, может быть, три, а лучше всего — пять лет, чтобы встретить нас якобы во всеоружии, но по факту напасть на Россию на пике своей мобилизации», — сказал Анпилогов.

Европа понимает, что Вооруженные силы России сейчас находятся в полной боевой готовности и сражаться на равных не получиться, поэтому ей необходимо время, добавил он.

В мае в ЕС в очередной раз прозвучали призывы возобновить прямые переговоры с Россией, предлагаются различные кандидатуры для участия в этом процессе — в частности, с инициативой выступила глава евродипломатии Кая Каллас. В Москве в ответ заявили, что в диалоге могут участвовать любые представители объединения при наличии политического желания возобновить отношения. Почему в Брюсселе вновь появилась идея о восстановлении связей с Москвой, и кто мог бы возглавить этот процесс – в материале «Газеты.Ru».

Ранее экс-канцлера Германии Меркель назвали кандидатом на роль переговорщика с Россией.

 
