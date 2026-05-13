Рютте пожаловался, что Путин не играет «по правилам»

Генсек НАТО Рютте: в переговорах по Украине мяч явно на стороне Путина
В мирных переговорах по Украине «мяч на стороне» президента России Владимира Путина. Об этом заявил генсек НАТО Марк Рютте во время пресс-конференции в Бухаресте, пишет Guardian.

По словам Рютте, Владимир Путин «должен играть по правилам», но он сейчас якобы этого «не делает».

«Чтобы по-настоящему участвовать в мирных переговорах, он должен быть готов к сотрудничеству. Должен сказать, мяч явно на стороне Путина. Он должен играть по правилам. Пока он этого не делает. Посмотрим, что будет», — отметил он.

13 мая газета Financial Times (FT) написала, что вероятность возобновления мирных переговоров между Россией и Украиной при посредничестве США невелика даже после окончания конфликта на Ближнем Востоке.

11 мая издание Kyiv Independent (KI) со ссылкой на источники сообщило, что США пытаются выступить посредником в достижении временного прекращения огня между Россией и Украиной в обмен на снятие санкций с Москвы. Также издание написало, что Россия на переговорах требует вывода ВСУ с территории Донбасса, признания за Москвой новых территорий, контроля над Запорожской АЭС, а также отмены санкций.

9 мая президент России Владимир Путин заявил, что конфликт на Украине приближается к своему завершению. Затем пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что для окончания боевых действий нужно, чтобы президент Украины Владимир Зеленский принял необходимые решения. 13 мая Песков также уточнил, что для остановки боевых действий Зеленский должен вывести ВСУ из российских регионов.

Ранее в НАТО заявили о недостаточном производстве вооружений в ЕС и США.

 
