Эксперт привел четыре сценария развития конфликта на Ближнем Востоке

Ведущий научный сотрудник ИМЭМО РАН Николай Сухов в интервью «Новости Mail» рассмотрел четыре возможных сценария развития ситуации на Ближнем Востоке. Наиболее вероятным из них он считает не большую войну, а длительное состояние сдерживаемого конфликта.

«США будут усиливать давление, демонстрировать военную готовность, сопровождать суда, расширять санкционные и морские ограничения. Иран будет избегать прямого перехода к полномасштабной войне, но продолжит показывать, что способен угрожать судоходству, инфраструктуре Персидского залива и американским объектам в регионе», — пояснил эксперт.

Второй сценарий — ограниченная региональная эскалация, эпицентром которой может стать Ормузский пролив. Здесь возможны атаки на танкеры, удары по портам, нефтегазовым объектам, системам ПВО или американским базам, считает Сухов.

Третий сценарий, по его словам, — частичное политическое урегулирование. Шанс на договоренность, отметил политолог, появится в случае, если Вашингтон и Тегеран признают невозможность быстрого принуждения друг друга к выполнению своих условий. Однако это будет не полноценный мир, а временная сделка.

Наконец, четвертый сценарий связан с внутренним кризисом в Иране. Эксперт поясняет, что принятие решений в стране осложнено тем, что система власти стала менее централизованной, что замедляет дипломатический процесс и делает поведение Тегерана менее предсказуемым.

Накануне агентство Fars со ссылкой на источник сообщило, что власти Ирана готовы возобновить переговоры с США по урегулированию конфликта, если Вашингтон выполнит пять условий Тегерана.

В списке требований — прекращение боевых действий на всех фронтах, особенно в Ливане, снятие антииранских санкций, разморозка активов, компенсация за потери, вызванные войной. Одним из важнейших условий источник называет признание права Ирана на суверенитет над Ормузским проливом.

Ранее в Тегеране предрекли США новые поражения на поле боя.